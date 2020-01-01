اعتقالات واقتحامات بالضفة

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال اليوم الأحد، 6 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل سامح عبيد وسمير إعمر من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما اعتقل الشابين جهاد عزام غرابية وعبدالله خالد أبو زيد من قباطية، خلال مرورهما قرب مستوطنة "دوتان".

ومن رام الله، اعتقل الشاب إبراهيم نبيل نخلة من مخيم الجلزون شمالًا.

واعتقل الاحتلال الشاب محمد عتيق من البلدة القديمة بالقدس.

وعلى صعيد آخر، اقتحم جيش الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل ووزع منشورات هدد فيها أهالي المخيم بحملات اعتقال واسعة، كما اقتحم منزل الأسير القيادي باجس نخلة من مخيم الجلزون وعاث فيه فسادا.