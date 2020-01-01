إسرائيل تدرج الإمارات على قائمة "الدول الخضراء" و"إل عال" تقدم طلبا للسعودية

وكالات

قدمت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" طلبا لسلطة الطيران السعودية، للسماح لها بالتحليق عبر أجوائها خلال رحلتها إلى أبوظبي المقرر إجراؤها يوم الإثنين المقبل؛ فيما تدرس السلطات الإسرائيلية إدراج الإمارات ضمن الدول الخضراء التي يسمح السفر إليها والعودة منها دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (واينت) أن طلب "إل عال" إلى هيئة الطيران المدني السعودي، أرسل عبر مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووسطاء دوليين، وأشار إلى أن الشركة لم تتلق حتى هذه اللحظة الرد السعودي على طلبها.

ونقل "واينت" عن مسؤول في شركة الطيران الإسرائيلية، قوله إن "التوقعات تشير إلى أن السلطات السعودية ستمنح إل عال موافقة استثنائية كون الطائرة تضم وفدا أميركا رفيع المستوى". وفي حالة رفض السعودية للطلب الإسرائيلي، ستصل الطائرة إلى الإمارات عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مما سيمدد الرحلة بنحو ساعتين.

وتضم الرحلة الرسمية المسجلة الأولى من تل أبيب إلى أبوظبي وفدا أميركا يترأسه كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بمرافقة وفد إسرائيلي يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، أن مستشاره للأمن القومي، بن شبات، سيرأس الوفد الإسرائيلي. وقال إن عدة وزارات إسرائيلية سترسل أيضا ممثلين، بما في ذلك مديرو وزارتي الخارجية والأمن وهيئة الطيران المدني.

وذكر نتنياهو أن "المباحثات في أبوظبي ستتناول السبل لدفع التعاون بين البلدين قدما في مجالات مختلفة ومن ضمنها الطيران والسياحة والتجارة والاقتصاد والأموال والصحة والطاقة والأمن وغيرها من المجالات".

وأوضح أن "الوفد الإسرائيلي يضم مندوبين عن وزارات حكومية مختلفة وعلى رأسهم كل من القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة الذي سيترأس الملف الاقتصادي، ومدير عام وزارة الخارجية، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس هيئة الطيران المدني ومسؤولون كبار آخرون".

وعلى صلة، نقل المراسل السياسي لموقع "واللا"، باراك رافيد، عن ثلاثة مسؤولين "رفيعي المستوى"، قولهم إن السلطات الإسرائيلية المختصة تدرس إدارج الإمارات ضمن قائمة "الدول الخضراء".

وأشارت المصادر إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لكن التقديرات تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تتجه فعلا لاعتماد القرار"، وشددت على أنه "سيتم اتخاذ القرار بشأن تعريف الإمارات على أنها ‘دولة خضراء‘ قبل وصول الوفد الإسرائيلي إلى أبوظبي".

هذا وذكر "واينت" أن الطائرة التي ستقوم برحلة إل عال إلى أبوظبي هي من طراز "بوينغ 737"، مزودة بنظام للدفاع الصاروخي. وأشار إلى أن الرحلة إلى الإمارات ستحمل رمز الهاتف الدولي للإمارات 971، فيما ستحمل رحلة العودة، المتوقعة يوم الثلاثاء، رمز الهاتف الدولي لإسرائيل 972.