هنية يتهم الاحتلال بالتعنت ويؤكد المضي بقرار إنهاء الحصار

اتهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفه بـ "المشكلة الأساسية"، بالتعنت من خلال رفضه التعاطي مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.
وأعلن هنية في تصريح صحفي له، عن أن قرار حماس والشعب الفلسطيني بات واضحًا وهو المضي في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بمختلف أشكاله.
وأشار هنية إلى أن رئاسة حركة حماس تتابع وبشكل حثيث الأوضاع الجارية في القطاع، على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار.
ولفت إلى ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة، مشيرًا إلى أنه ما زال وقيادة حماس في غزة يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة الشعب في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا إلى داخل غزة.
ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي للشرق الأوسط، إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة الفلسطينيين.
كما دعا هنية، شعوب الأمة إلى الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة.