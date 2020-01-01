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هنية يتهم الاحتلال بالتعنت ويؤكد المضي بقرار إنهاء الحصار

الأحد 30 أغسطس 2020 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يتهم الاحتلال بالتعنت ويؤكد المضي بقرار إنهاء الحصار


غزة / سما /

 اتهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفه بـ "المشكلة الأساسية"، بالتعنت من خلال رفضه التعاطي مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.

وأعلن هنية في تصريح صحفي له، عن أن قرار حماس والشعب الفلسطيني بات واضحًا وهو المضي في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بمختلف أشكاله.

وأشار هنية إلى أن رئاسة حركة حماس تتابع وبشكل حثيث الأوضاع الجارية في القطاع، على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار.

ولفت إلى ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة، مشيرًا إلى أنه ما زال وقيادة حماس في غزة يجرون الاتصالات، ويبذلون الجهود لتحقيق إرادة الشعب في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من آثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا إلى داخل غزة.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي للشرق الأوسط، إلى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كما دعا هنية، شعوب الأمة إلى الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة.

#هنية #غزة #الاحتلال #حصار #فيروس كورونا

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