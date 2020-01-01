حالة الطقس : تعمق الموجة شديدة الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية اليوم الأحد، تعمق الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين: تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: انحسار الموجة شديدة الحرارة والجافة التي اثرت على البلاد خلال الأيام الماضية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في معظم المناطق، و درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.