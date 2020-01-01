معاريف: إسرائيل ستدرس مساعدة غزة لمواجهة كورونا وهذا ما يريده السنوار ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل ستدرس إمكانية تقديم المساعدة حماس في قطاع غزة، لمواجهة فيروس كورونا، في حال أوقفت الحركة إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات وبلدات الغلاف.

وبحسب الصحيفة، فإنه إسرائيل غير معنية بتفشي الوباء في غزة ويخالف مصالحها، ولذلك عملت على مساعدة غزة في الموجة الأولى بوسائل مختلفة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه في حال تم إيقاف إطلاق البالونات، فإنه سيتمر النظر بشكل إيجابي في تقديم المساعدة مجددًا لغزة، لإدخال أجهزة تنفس ومعدات مختلفة.

وأشارت إلى أن يحيى السنوار قائد حماس بغزة، يسعى للحصول على أجهزة طبية لغزة للتعامل مع الوباء، بالإضافة إلى السماح بمعونات اقتصادية، وإدخال مساعدات مالية من أطراف عربية ودولية مثل قطر.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة، إنه في حال حدوث تغيير وتوقف حماس تمامًا عن إطلاق البالونات، فإنه سيتم النظر بإيجابية في تقديم المساعدة لغزة والسماح بدخول أي مساعدات من أي دولة وكذلك الأموال.

وكانت قناة 13 العبرية، ذكرت مساء يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل هي من عرضت عبر عدد من الوسطاء على حركة حماس في غزة، تقديم مساعدات لغزة لمكافحة فيروس كورونا مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ.

وبحسب القناة حينها، فإن إسرائيل تقدر بأن تصدي حماس لوباء كورونا قد يعيد الأوضاع إلى الهدوء، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عرضت مساعدتها للتعامل مع الفيروس، مقابل وقف إطلاق البالونات والصواريخ.

وأشارت إلى أن العرض تم طرحه في ظل زيادة عدد الإصابات في قطاع غزة.