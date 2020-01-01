مشعل يوجّه رسالةً عاجلة للعالم بشأن الاوضاع في غزة

الدوحة /سما/



وجّه رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، نداء استغاثة للأمة وأحرار العالم، لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال مشعل خلال كلمة له، مساء السبت، في الملتقى الوطني السادس عشر، لشبيبة العدالة والتنمية في المغرب: "نخاطب العالم وأحرار الأمة ونقول لهم، غزة تُحارب اليوم بسبب صمودها، وسلاحها، ومقاومتها وبطولاتها، التي أرهقت بها "إسرائيل" وتحارب بسبب استقلالية وقرارها السياسي".

وأضاف: "غزة تُحارب لكل ذلك؛ وغزة تُحارب لأن رأسها مرفوعة؛ تُحارب بالحصار، وبالتجويع، وبالإغلاق المستمر منذ أكثر من 14 عامًا؛ وتُحارب في حياتها اليومية؛ واليوم جاءتها الكورونا، ومن أيام دخلت في قلبها وفي ظروف صعبة وقلة الإمكانيات وقد يستشري هذا الوباء لا سمح الله مع التهديد الإسرائيلي للعدوان المستمر".

وتابع مشعل: "غزة تستنجدكم أيها العالم؛ وتستنجد فيكم رجولتكم ونخوتكم ومشاركاتكم معنا في هذه المعركة؛ غزة تريد منكم كسر الحصار الظالم، وتقديم العون، ودعم المقاومة البطلة، ودعم الشعب والحاضنة الغزية، والانتصار لقضيتهم، ومد يد العون لهم، والالتفات لما يعانونه من آلام وأوجاع".

وزاد: "نريد منكم الالتفات إلى أهلنا في الضفة الغربية، والقدس، وأراضي 48، وفي الشتات، فقضيتنا قضية واحدة، وشعبنا شعب واحد، ومعركته معركة واحدة؛ ونخوض معركتنا بصلابة وصمود؛ وسنتوحد فلسطينياً؛ ولن تتخلى عن مقاومتنا وسلاحها".

وختم مشعل حديثه: "ثقتنا بالمقاومة وسلاحها في قطاع غزة، وكل فلسطين ثقة مطلقة، وسنهزم الاحتلال؛ ولكن نريد من العالم وأحرار الأمة دعمكم والتحامكم وانخراطكم معنا في هذه المعركة؛ وسننال شرف المشاركة، وسننال شرف الجهاد، وسننال شرف النصر بإذن الله".

