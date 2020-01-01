مقتل فتاة إثر اصابتها بعيار ناري بحفل زفاف في رام الله

رام الله / سما /

قتلت فتاة (26 عاما) إثر اصابتها بعيار ناري بالرقبة في مخيم الأمعري برام الله، واصيبت شقيقتها بجروح مختلفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وصول فتاتين إلى المجمع الطبي إثر اصابتهن بالرصاص، احداهن أصيبت بالرقبة وأعلن الاطباء وفاتها بعد وصولها بلحظات، كما اصيبت شقيقتها بعيار ناري في اليد.

وأكد العقيد ارزيقات أنه بعد التحقيقات الأولية تبين أن الفتاة وشقيقتها أصيبتا خلال اطلاق نار في حفل زفاف أثناء تواجدهما على شرفة منزلهما.

وفتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقا لمعرفة ملابسات مقتل الفتاة.

وناشد ارزيقات كافة المواطين بضرورة عدم اطلاق النار في المناسبات لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الاخرين ولما تسببه من ماسي بين المواطنين.