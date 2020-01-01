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الخارجية: 237 حالة وفاة و5707 إصابات و1910 حالة تعاف في صفوف جالياتنا الفلسطينية

السبت 29 أغسطس 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 237 حالة وفاة و5707 إصابات و1910 حالة تعاف في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف جالياتنا في العالم ليرتفع عدد الوفيات إلى 237، وخمس إصابات جديدة لترتفع الإصابات لـ5707، و1910 حالة تعاف.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطن يوسف عبد الرحمن محمود قديح (63 عاما)، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 76.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 5 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من متشيغن ودالاس ليرتفع عدد الاصابات الى 3454 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثاني عشر على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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