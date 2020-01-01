فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم السبت، تمديد حالة حظر التجول في كافة محافظات قطاع غزة لمدة 48 ساعة أخرى اعتباراً من هذه الليلة، في إطار جهود منع تفشي كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال المؤتمر الصحفي لمركز الإعلام الحكومي: "تقرر إجراء الفصل التام والكامل بين المحافظات، ومنع التنقل بينها بشكل بات".

إجراءات مُشددة

وأكد البزم أنه سيتم فرض إجراءات فصل مشددة في محافظة شمال القطاع، حيث تقوم الآن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بالفصل الكامل بين البلدات والمخيمات فيها، مضيفاً "نحن أمام إجراءات أكثر تشديداً في منطقة شمال قطاع غزة".

ودعا المتحدث باسم الداخلية جميع المواطنين لتشديد إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الشرطة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للإجراءات.

إلى ذلك، أعلن البزم أن وزارة الداخلية قررت تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة.

حصر الحركة

وأشار إلى أنه سيتم حصر حركة مُقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة في أضيق نطاق جغرافي؛ حتى لا نساهم في نقل العدوى بين المواطنين.

ونوه إلى أنه سيتم حصر حركة مركبات مياه الشرب وتوزيع الغاز والوقود؛ من أجل منع نقل العدوى بين المواطنين.

صرف الرواتب

وفيما يتعلق بآلية صرف الرواتب، أوضح البزم "اجتماعاً عُقد اليوم بممثلين عن البنوك وسلطة النقد للتباحث في آلية صرف الرواتب لكافة القطاعات، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وأضاف: "هناك آلية لتنظيم عملية صرف رواتب لموظفي السلطة والوكالة وموظفي حكومة غزة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة والتشدد بها، ووفق جداول زمنية تمنع الازدحام والمخالطة".

كما دعا البزم التجار ونقاط بيع المواد الأساسية لاتخاذ أقصى درجات السلامة والوقاية، ونحذر بأننا سنتخذ الإجراء القانوني بحق أي تاجر يقوم بالاحتكار أو رفع الأسعار.

الاحتكار والاستغلال

وأكد البزم أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قانونية بحق 3 تجار مخالفين قاموا برفع الأسعار منذ أمس.

وتابع: "نتمنى على المواطنين التعامل بجدية مع كل الإجراءات المفروضة، والالتزام في منازلهم بشكل كامل وتضييق الحركة في هذه الفترة".