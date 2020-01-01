  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحدث عن آلية صرف الرواتب..

فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"

السبت 29 أغسطس 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصل تام بين المحافظات... الداخلية بغزة: تمديد حظر التجول 48 ساعة لمواجهة تفشي "كورونا"


غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم السبت، تمديد حالة حظر التجول في كافة محافظات قطاع غزة لمدة 48 ساعة أخرى اعتباراً من هذه الليلة، في إطار جهود منع تفشي كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال المؤتمر الصحفي لمركز الإعلام الحكومي: "تقرر إجراء الفصل التام والكامل بين المحافظات، ومنع التنقل بينها بشكل بات".

إجراءات مُشددة

وأكد البزم أنه سيتم فرض إجراءات فصل مشددة في محافظة شمال القطاع، حيث تقوم الآن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بالفصل الكامل بين البلدات والمخيمات فيها، مضيفاً "نحن أمام إجراءات أكثر تشديداً في منطقة شمال قطاع غزة". 

ودعا المتحدث باسم الداخلية جميع المواطنين لتشديد إجراءات السلامة والوقاية، وستقوم الشرطة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للإجراءات.

إلى ذلك، أعلن البزم أن وزارة الداخلية قررت تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة.

حصر الحركة

وأشار إلى أنه سيتم حصر حركة مُقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة في أضيق نطاق جغرافي؛ حتى لا نساهم في نقل العدوى بين المواطنين.

ونوه إلى أنه سيتم حصر حركة مركبات مياه الشرب وتوزيع الغاز والوقود؛ من أجل منع نقل العدوى بين المواطنين.

صرف الرواتب

وفيما يتعلق بآلية صرف الرواتب، أوضح  البزم "اجتماعاً عُقد اليوم بممثلين عن البنوك وسلطة النقد للتباحث في آلية صرف الرواتب لكافة القطاعات، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وأضاف: "هناك آلية لتنظيم عملية صرف رواتب لموظفي السلطة والوكالة وموظفي حكومة غزة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة والتشدد بها، ووفق جداول زمنية تمنع الازدحام والمخالطة".

كما دعا البزم التجار ونقاط بيع المواد الأساسية لاتخاذ أقصى درجات السلامة والوقاية، ونحذر بأننا سنتخذ الإجراء القانوني بحق أي تاجر يقوم بالاحتكار أو رفع الأسعار.

الاحتكار والاستغلال 

وأكد  البزم أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قانونية بحق 3 تجار مخالفين قاموا برفع الأسعار منذ أمس.

وتابع: "نتمنى على المواطنين التعامل بجدية مع كل الإجراءات المفروضة،  والالتزام في منازلهم بشكل كامل وتضييق الحركة في هذه الفترة".

#غزة #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #حظر التجوال #كورونا في غزة #فصل المحافظات

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال

الصحة تنشر إحصائية تراكمية لخارطة توزيع إصابات كورونا في غزة

قناة عبرية: المحادثات مع حماس وصلت الى طريق مسدود والجيش سيتجه إلى جولة تصعيد جديدة

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

السفير العمادي يعود الى قطاع غزة بعد ساعة من مغادرته

صحة غزة: الوضع الصحي مطمئن.. ولدينا خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات في القطاع

السفير العمادي يغادر قطاع غزة.. والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن نقله رسالة لاسرائيل

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد