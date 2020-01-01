الصحة: تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1004 عينة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/مارس الماضي 257 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 182، (145 من المجتمع و 37 من العائدين)، متعافين 72، وفيات 3، والمتواجدين في مراكز الحجر والعزل 2368 مستضاف".



وتابعت الوزارة: "لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة ومرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه تتطلب منع الحركة الا للضرورة القصوى ووفق الاجراءات الوقائية المشددة.



وأكملت: "المستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين وفق اجراءات السلامة وطبقنا برنامج العلاج عن بعد للاستشارات الطبية في كافة المحافظات، وجهزنا مراكز فرز لحالات".

وأضافت: جهزنا مراكز فرز لحالات الجهاز التنفسي في اماكن مخصصة ومعزولة بالمستشفيات

ونوهت الوزارة الى أن الطواقم الطبية والتمريضية والادارية والفنية تعمل كخلية نحل على دار الساعة في اطار تقديم الخدمات ومواجهة وباء كورونا.

وبينت أن لجنة الطوارئ العليا بكافة مكوناتها تتابع وتقيم الحالة الوبائية في قطاع غزةوتتخذ الاجراءات المناسبة.