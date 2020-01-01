مدير مشفى الأوروبي: استقبلنا 81 حالة مصابة بـ "كورونا" معظمهم بحالة مستقرة

غزة /سما/

قال مدير مشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة يوسف العقاد إنه ومنذ منذ تحويل المستشفى لمركز عزل صحي، تم استقبال 81 حالة مصابة، من بينها حالات من داخل المجتمع، وأخرى محولة كانت بمركز العزل الصحي في مستشفى الصداقة التركي.

وأوضح العقاد في تصريح صحفي أن معظم المصابين بحالة صحية مستقرة، عدا حالة واحدة لمواطنة في الستينيات مصابة بأمراض مزمنة، وتتواجد في غرفة العناية المركزة.

وأضاف أن المستشفى لديها قدرة على استيعاب نحو 300 إصابة؛ كما تم البدء بتجهيز مدرسة مجاورة للمستشفى بشكل احترازي، ضمن خطة معدّة مسبقة، لاستقبال حالات مُصابة بوضع صحي جيد لا تستدعي دخول المستشفى، بل تحتاج فقط مراقبة ومتابعة.

وأشار إلى أنهم قاموا بتجهيز 100 سرير عناية مركزة مع جميع أقسامها؛ لتكون قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى المصابين بالفيروس بحالات متوسطة أو خطيرة تحتاج لتدخلات طبية.