  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير مشفى الأوروبي: استقبلنا 81 حالة مصابة بـ "كورونا" معظمهم بحالة مستقرة

السبت 29 أغسطس 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مشفى الأوروبي: استقبلنا 81 حالة مصابة بـ "كورونا" معظمهم بحالة مستقرة


غزة /سما/

قال مدير مشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة يوسف العقاد إنه ومنذ منذ تحويل المستشفى لمركز عزل صحي، تم استقبال 81 حالة مصابة، من بينها حالات من داخل المجتمع، وأخرى محولة كانت بمركز العزل الصحي في مستشفى الصداقة التركي.

وأوضح العقاد في تصريح صحفي أن معظم المصابين بحالة صحية مستقرة، عدا حالة واحدة لمواطنة في الستينيات مصابة بأمراض مزمنة، وتتواجد في غرفة العناية المركزة.

وأضاف أن المستشفى لديها قدرة على استيعاب نحو 300 إصابة؛ كما تم البدء بتجهيز مدرسة مجاورة للمستشفى بشكل احترازي، ضمن خطة معدّة مسبقة، لاستقبال حالات مُصابة بوضع صحي جيد لا تستدعي دخول المستشفى، بل تحتاج فقط مراقبة ومتابعة.

وأشار إلى أنهم قاموا بتجهيز 100 سرير عناية مركزة مع جميع أقسامها؛ لتكون قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى المصابين بالفيروس بحالات متوسطة أو خطيرة تحتاج لتدخلات طبية.

#مشفى غزة الاوروبي #قطاع غزة #مصابي كورونا #فيروس كورونا #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: الوضع الصحي مطمئن.. ولدينا خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات في القطاع

السفير العمادي يغادر قطاع غزة.. والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن نقله رسالة لاسرائيل

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس كورونا وفق خطة المواجهة

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ