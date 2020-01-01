  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات يبحث مع سفيري مالطا والنرويج تطوير العلاقات الثنائية

السبت 29 أغسطس 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يبحث مع سفيري مالطا والنرويج تطوير العلاقات الثنائية


رام الله /سما/

 استقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، في مكتبه سفير مالطا لدى دولة فلسطين، وممثل مملكة النرويج، كل على حدة.

وتناول عريقات والسفير روبين جوتشي العلاقات الثقافية والتاريخية القوية بين فلسطين ومالطا، وشكر عريقات ضيفه المنتهية ولايته في فلسطين على جهوده التي جعلت هذه العلاقات أقوى وامتن،  ودعمه لحقوق الإنسان والعدالة والحرية والسلام.

وتمنى عريقات للسفير جوتشي التوفيق في مهامه الجديدة  سفيرا لدولة مالطا في الهند .

كما استقبل عريقات ممثل مملكة النرويج لدى دولة فلسطين تورون فيستي، شاكرا النرويج على دعمها لقضايا الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، والجهود التاريخية التي بذلتها من أجل سلام عادل ودائم على أساس إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكدت فيستي أنها تعمل لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات اخرى، واستمرار بلادها بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، مشيدة بجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة وباء كورنا.

#صائب عريقات #منظمة التحرير

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: الوضع الصحي مطمئن.. ولدينا خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات في القطاع

السفير العمادي يغادر قطاع غزة.. والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن نقله رسالة لاسرائيل

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس كورونا وفق خطة المواجهة

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ