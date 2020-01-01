24 اصابة كورونا جديدة في الأردن منها 19 محلية

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم السبت، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ بينها 19 محلية.

وبينت وزارة الصحة الأردنية أن الإصابات توزعت كما يلي: 16 حالة في العاصمة عمّان 14 منها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء، وحالتان في محافظة الزرقاء، مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصاب سابق.

وضافت أنه تم تسجيل 5 حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي: 3 حالات لقادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و1 من مصر، و1 من قطر)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم من مركز حدود العمري، حالة لمواطن من جنسيّة عربيّة، قادم بغرض السياحة العلاجيّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1893) حالة.

كما سُجّلت 79 حالة شفاء اليوم، منها 8 في مستشفى الأمير حمزة، و68 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.