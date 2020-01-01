صحة غزة: الوضع الصحي مطمئن.. ولدينا خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات في القطاع

غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، مساء اليوم السبت، أن الوضع الصحي في القطاع مطمئن، والمرحلة الحالية تتطلب توسيع دائرة حصر المخالطين.

وقال القدرة في تصريحات صحفية، إن حجم المخالطين في قطاع غزة يبدو كبيرا بسبب طبيعة العادات بين أفراد المجتمع، والمرحلة الجديدة تتطلب أن يكون هناك احتواء شامل للوباء.

وأضاف أنه تم السيطرة على بؤرة المغازي فلم يتم تسجيل أي إصابة جديدة، وخلال الـ14 يوم إذا لم يتم تسجيل أي إصابة في المخيم سيتم الاعلان أنه خالِ من الفيروس.

وأشار الى أن وزارته لديها خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات في قطاع غزة، ونقيم كل مرحلة بذاتها وكل مرحلة لها اجراءات جديدة وحتى اللحظة الاجراءات المتخذة كما هي.

ولفت القدرة الى أن وزارته تعمل على إجراء مسحات مخبرية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة وقد أتممنا 80 % من عملية المسح.

وشدد على أن المستشفيات تواصل عملها باستقبال المواطنين المرضى وفي حال تم اكتشاف اصابة يتم حجر المصاب وعمل التقصي الوبائي.

ودعا المتحدث باسم الصحة أي شخص تظهر عليه الأعراض للتواصل على الرقم المجاني لوزارة الصحة 103 أو الرقم المجاني للشرطة 109 أو الفرق الطبية.

ونوه الى أن وزارته تلقت أكثر من 30 ألف اتصال خلال الثلاثة أيام الماضية، لافتًا الى أنه تم تفعيل نظام الاستشارات الطبية عن بعد من خلال المراكز الطبية، وفي حال احتاج أي مريض متابعة طبية يتم توجيه فريق طبي لمنزله.

وختم القدرة بالتأكيد على أنه "علينا العبور بالسفينة إلى بر الأمان عبر التباعد وارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية المعلنة".