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بلدية بيت لحم تتلف طنين من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية والفاسدة

السبت 29 أغسطس 2020 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية بيت لحم تتلف طنين من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية والفاسدة


بيت لحم /سما/

 أتلفت بلدية بيت لحم امس الجمعة الموافق 28/8/2020 كمية (2) طن من المواد الغذائية والإستهلاكية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستخدام الآدمي، والتي تم جمعها من أسواق مدينة بيت لحم خلال جولات ميدانية لقسم الرقابة الصحية والبيئية على محلات المدينة خلال الأشهر السابقة.

وضمن الحملة التي أطلقتها بلدية بيت لحم تحت شعار "سلامتكم أولويتنا" قام أعضاء لجنة الإتلاف المكونة من أعضاء المجلس البلدي صالح أبو عياش وسعادة سعادة ومدير دائرة الصحة د.يوسف مسلم، ورئيس قسم الرقابة الصحية أسامة حماد وموظفي البلدية نادر أبو سعدى وخضر جقمان، حيث قاموا بالإشراف على إتلاف الكمية التي بلغت ( 3266 ) عبوة من أصل (365) صنف.

هذا ويستمر قسم الرقابة الصحية والبيئية في دائرة الصحة والبيئة ببلدية بيت لحم بجولاته الميدانية الرقابية اليومية الى جانب الحملات المكثفة للكشف على هذه المحلات للتأكد ومراقبة صلاحية المواد الغذائية.

#بلدية بيت لحم #اتلاف

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