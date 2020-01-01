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كتلة فتح البرلمانية تطالب بإنهاء حصار قطاع غزة

السبت 29 أغسطس 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتلة فتح البرلمانية تطالب بإنهاء حصار قطاع غزة


غزة /سما/

طالبت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم السبت، المجتمع الدولي وبرلمانات العالم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني والعمل على إدخال الوقود والمواد الأساسية وإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، في ظل تفشي وباء كورونا.

وشددت كتلة فتح على أن الاستمرار بالحصار في ظل هذا الوضع الكارثي هو جريمة بحق الإنسانية ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت الكتلة البرلمانية ،أنها قامت بتجهيز وتوريد ألف طرد صحي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لصالح المحجورين في مراكز الحجر حيث ستتولى الجهات المعنية توزيعها على المحجورين للمساهمة في مواجهة كورونا.

وشددت على أن المسئولية الاجتماعية والوطنية مشتركة في ظل هذه الجائحة التي ضربت قطاع غزة في ظل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

واضافت ان ما قدمته هو نابع من الإحساس بالمسئولية المجتمعية وواجب المشاركة المطلوب من الجميع املة ان تستطيع ان تقدم اسهامات أخرى في المستقبل القريب لمساندة أبناء شعبنا”.

وتقدمت بشكرها للطواقم الطبية والعاملين في الميدان ومواجهة تفشي وباء كورونا، مطالبة أبناء الشعب الفلسطيني بالحرص والوعي الشديد والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

#كتلة فتح البرلمانية #غزة #حصار غزة #فيروس كورونا

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