انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتكنولوجيا المساندة وإعادة التأهيل بجامعة الأزهر

غزة /سما/

أطلقت جامعة الأزهر- غزة ومن خلال مشروع زيادة توافق المؤسسات الأكاديمية نحو هندسة التأهيل (i-CARE) وشركائهم، المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المساندة وإعادة التأهيل 2020 ( iCareTech 2020)، عبر تقنية الزوم.

ويهدف المؤتمر إلى عرض ومناقشة (30) بحثا علميا في مجال تكنولوجيا التأهيل والتكنولوجيا المساندة، بمشاركة أكثر من مائة باحث من دول مختلفة منها؛ بريطانيا، وماليزيا، وبلغاريا، وسلوفينيا، وايطاليا، وايرلندا، والعراق، ومصر.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبر تقنية الزوم بمشاركة وزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، نيابة عن رئيس الوزراء، ورئيس جامعة الأزهر-غزة أحمد التيان، ومدير مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي نضال الجيوسي، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، ورئيس المؤتمر ومدير مشروع (i-CARE) أحمد عيسى، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد عقل، ورؤساء وأعضاء اللجان التحضيرية والعلمية والإعلامية للمؤتمر، ولفيف من الأكاديميين والباحثين المهتمين في هندسة التأهيل، إضافة للشركاء من الدول الأوروبية.

وتطرق عقل إلى أهداف المؤتمر الرامية لتعزيز التعاون والتباحث بين المختصين في الطرق والوسائل الحالية والمستقبلية المتبعة في تقديم خدمات إعادة التأهيل لذوي الإعاقة باستخدام الحلول التكنولوجية، مشيرا إلى أن المؤتمر تناول عدة محاور هي: تكنولوجيا إعادة التأهيل، والتكنولوجيا المساندة، وتقنيات التقييم لإعادة التأهيل، ودراسات الحالة، ودراسات تقييمية لتقنيات إعادة التأهيل، وتقنيات إعادة التأهيل في مجال الممارسة العملية.

من جهته، أوضح عيسى هدف مشروع i-CARE في تعزيز وتطوير المعرفة والمهارات وقدرات الأكاديميين والمهنين والطلبة في مجال هندسة التأهيل، مبينا أن المشروع يضم 7 شركاء، 3 منهم محليين و4 من دول الاتحاد الأوروبي، كما استعرض أنشطة المشروع خلال فترة تنفيذه 2017 حتى 2020.

من ناحيته، نقل سمارة تحيات رئيس دولة فلسطين ودعمه لأنشطة الإبداع والتميز، مشيدا بأنشطة مشروع i-CARE الموسومة بالإبداع والتميز، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للإبداع والتميز دعم مسبقا عدة أنشطة للمشروع ولجامعة الأزهر-غزة، منها "أي كان بوتكامب"، و"كوب ميكاثون"، ومؤتمري ICPET2018, 2019، معبرا عن سعادته بدعم المجلس لأفضل أوراق بحثية في مؤتمر iCareTech 2020.

بدوره، رحب التيان بالمشاركين، وتمنى أن تتحسن الأحوال ويلتقي المشاركون وجاهياً في أقرب وقت، وتحدث حول رسالة وطموحات الجامعة، موضحا أنه رغم الأوضاع الصعبة والتحديات الاقتصادية فإن الجامعة تسعى إلى تشجيع الأكاديميين لديها بتبني طرق تدريس حديثة، والخوض في أبحاث ومجالات جديدة من خلال التشبيك والتعاون مع الباحثين والشركاء الدوليين.

وأشاد بمؤتمر iCareTech 2020 معربا أنه انجاز جديد يسجل للجامعة، يتميز بالعمل الدؤوب لفريق العمل والتعاون بين الشركاء المحليين والدوليين، وتقدم لرئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء اللجان والباحثين وجميع المشاركين في الإعداد والتحضير للمؤتمر والمؤسسات الداعمة وكل من أسهم في إنجاحه.

من جانبه، نقل السعداوي تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية، مؤكدا أهمية المؤتمر، وذلك بعد اطلاع الرئيس على مشروع i-CARE بقيادة جامعة الازهر-غزة وتفاصيل مؤتمر iCareTech 2020 ، معتبرا أن هذا الحدث سيعزز جودة الأبحاث والتعليم في مجال ذو أهمية كبيرة وهو تكنولوجيا التأهيل، وحث الجميع على الاستمرار في العمل على الأبحاث ذات طابع الابداع التي تسهم في زيادة الاندماج للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

وعقب الانتهاء من حفل الافتتاح عقدت ثلاث جلسات علمية تناولت الأولى محور أجهزة التأهيل برئاسة سامي أبو ناصر، والجلسة الثانية تناولت محور أمن المعلومات الطبية برئاسة محمد مشتهى، وتمحورت الثالثة عن تجربة المنظمات الدولية غير الأهلية في فلسطين.