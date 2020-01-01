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"بلدية النصيرات والكهرباء" تتفقان على تشغيل أبار المياه على مدار الساعة

السبت 29 أغسطس 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلدية النصيرات والكهرباء" تتفقان على تشغيل أبار المياه على مدار الساعة


غزة /سما/

شرعت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء بتغذية آبار المياه الواقعة في نفوذ بلدية الزهراء والمغذية لشبكة المياه في النصيرات، بالكهرباء على مدار الساعة لسد احتياجات السكان من المياه.

جاء ذلك بعد جهود حثيثة من قِبَل رئيس بلدية النصيرات إياد مغاري مع شركة توزيع الكهرباء التي أبدت تعاونا واضحا في هذا الجانب، لتعزيز ضخ المياه في الشبكة والحد من حدوث أزمة مياه في النصيرات.

وأشرف رئيس البلدية على أعمال تمديد الكوابل الكهربائية، موجها الشكر لمدير شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة سمير مطير ومدير مقر شركة توزيع الكهرباء بالوسطى محمود شحادة، وماهر عايش على تعاونهم واستجابتهم لتشغيل ثلاثة آبار هامة تغذي النصيرات بالمياه.

وفي ذات السياق، بدأت بلدية النصيرات بحفر بئر مياه جديد في منطقة مخيم 1، بهدف تعزيز ضخ المياه في الشبكة والحد من أزمة المياه في بعض مناطق النصيرات.

وأكد رئيس البلدية على أن الطواقم الميدانية لا تألوا جهدا في تقديم الخدمات للسكان، رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها البلدية.

#غزة #فيروس كورونا #بلدية النصيرات #ابار المياه #كهرباء غزة

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