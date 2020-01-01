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إسرائيل تسمح بدخول العمال اعتباراً من الأحد وسط أزمة كورونا

السبت 29 أغسطس 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسمح بدخول العمال اعتباراً من الأحد وسط أزمة كورونا


القدس المحتلة/سما/ (شينخوا)

 أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، أنها ستسمح للعمال الفلسطينيين من حملة تصاريح العمل بالدخول إلى إسرائيل للعمل في كافة القطاعات اعتبارا من يوم غد الأحد، وسط أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال بيان صادر عن منسق أعمال حكومة الإحتلال كميل أبو ركن، إنه اعتبارا من يوم الأحد سيسمح بدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل من معابر الضفة الغربية، وذلك لأصحاب تصاريح العمل في كافة القطاعات.

وأوضح أبو ركن أنه سيتم نشر تفاصيل حول مدة مكوث العمال في إسرائيل ومواعيد فتح المعابر أمام مرور العمال مجددًا وعودتهم إلى المناطق الفلسطينية.

وكانت إسرائيل منعت في نهاية إبريل الماضي حركة المرور اليومية للعمال الفلسطينيين من حملة التصاريح بين المناطق لمدة شهر على الأقل.

وطالب أبو ركن من أصحاب العمل في إسرائيل تنسيق مرور العمال وتنظيم مبيتهم لمدة شهر على الأقل.

وبدورها منعت السلطة الفلسطينية في يونيو الماضي العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل من التنقل بين المناطق لمدة 14 يوما على الأقل لمنع تفشي مرض (كوفيد- 19).

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في آخر إحصائية رسمية ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 112 ألفا من بينهم 414 حالة خطيرة، و894 حالة وفاة.

#المعابر الإسرائيلية #العمال الفلسطينيين #فيروس كورونا #اسرائيل #الضفة الغربية

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