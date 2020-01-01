  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشفى الإسراء يطلق مشروع الاستثمار في وحدة القلب

السبت 29 أغسطس 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى الإسراء يطلق مشروع الاستثمار في وحدة القلب


طولكرم /سما/

 أطلق مجلس إدارة مستشفى الإسراء في طولكرم خلال اجتماعه بمقر المستشفى امس مشروع الاستثمار في وحدة القلب كخدمة مميزة في محافظة طولكرم.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أحمد عباس أن هذه الخدمة تقدم للمرة الأولى على مستوى محافظة طولكرم، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق عملية تطوير المستشفى وتحديثه، والتي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، باتجاه تقديم الخدمات الطبية الافضل للمواطنين من أبناء المحافظة.

وقدم شكره لدولة الكويت التي قدمت دعماً بقيمة نصف مليون دولار لتأهيل وتشطيب وحدة القلب من خلال الصندوق العربي الكويتي برئاسة سمير جراد مدير عام الصندوق الذي عمل بجد خلال السنوات الماضية لتقديم ما يلزم لتطوير المستشفى ولمدارس الإسراء التابعة للجنة الزكاة المركزية في طولكرم.

وقال عباس أن مجلس إدارة المستشفى يعمل بجهد كبير ليصبح هذا الصرح الطبي الخيري صرحاً مميزاً وخادماً للمجتمع المحلي في المحافظة بجميع ما تحتاجه من رعاية طبية، وهذا كله بتوجيهات وزارة الأوقاف التي تشرف يومياً على عمله وعلى عمليات تطويره القائمة والمستقبلية.

#مستشفى الإسراء #طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يغادر قطاع غزة.. والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن نقله رسالة لاسرائيل

معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس كورونا وفق خطة المواجهة

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ

2

صور : حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"