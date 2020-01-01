مستشفى الإسراء يطلق مشروع الاستثمار في وحدة القلب

طولكرم /سما/

أطلق مجلس إدارة مستشفى الإسراء في طولكرم خلال اجتماعه بمقر المستشفى امس مشروع الاستثمار في وحدة القلب كخدمة مميزة في محافظة طولكرم.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أحمد عباس أن هذه الخدمة تقدم للمرة الأولى على مستوى محافظة طولكرم، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق عملية تطوير المستشفى وتحديثه، والتي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، باتجاه تقديم الخدمات الطبية الافضل للمواطنين من أبناء المحافظة.

وقدم شكره لدولة الكويت التي قدمت دعماً بقيمة نصف مليون دولار لتأهيل وتشطيب وحدة القلب من خلال الصندوق العربي الكويتي برئاسة سمير جراد مدير عام الصندوق الذي عمل بجد خلال السنوات الماضية لتقديم ما يلزم لتطوير المستشفى ولمدارس الإسراء التابعة للجنة الزكاة المركزية في طولكرم.

وقال عباس أن مجلس إدارة المستشفى يعمل بجهد كبير ليصبح هذا الصرح الطبي الخيري صرحاً مميزاً وخادماً للمجتمع المحلي في المحافظة بجميع ما تحتاجه من رعاية طبية، وهذا كله بتوجيهات وزارة الأوقاف التي تشرف يومياً على عمله وعلى عمليات تطويره القائمة والمستقبلية.