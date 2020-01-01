معروف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد

غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم السبت، إنه خلال الساعات القادمة سنكون أمام إجراءات جديدة، لافتا الى أن إجراء تقييد الحركة ضروري.

أوضح معروف، أن الهدف الأساسي من حظر التجوال متحقق حتى اللحظة وهو تطويق الفيروس، مضيفا: لن يكون هناك تشديد في الإجراءات القادمة وذلك وفق خطة حكومية لمواجهة الفيروس.

وأضاف: مقبولون على سلسلة إجراءات خلال الساعات القادمة وتمديد الإغلاق وارد، مستدركا: نسعى للحفاظ على الهدوء والاتزان سواء للطواقم العاملة أو للمجتمع.

وأشار معروف في تصريحات متلفز عبر قناة الاقصى، أن المغازي لم تسجل على مدار اليومين الماضيين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، منوها الى أنه تم تحديد الساعة الثامنة موعدا للإعلان عن مستجدات الحالة الوبائية لمحاربة الشائعات

وشدد معروف على أنه سيتم اتخاذ مقتضى قانوني بحق أكثر من 30 حالة بسبب ترويجها للشائعات.