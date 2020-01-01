دراسة صادمة : الأطفال الموزعون الرئيسيون لفيروس كورونا

وكالات -

توصل أطباء من كوريا الجنوبية إلى استنتاج مفاده أن الأطفال ينتجون جزيئات فيروسية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى في حالة عدم ظهور أعراض المرض، وهذا يجعلهم على الأرجح الموزعين الرئيسيين لفيروس كورونا.

وقال الباحثون: "أظهرت دراستنا أن حالات إصابة الأطفال غير الواضحة يمكن أن تسبب انتقالًا خفيًا لفيروس كورونا من خلال الاتصال بالآخرين. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه الأطفال في انتشارالفيروس، وأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند تطوير تدابير لمكافحة الوباء"، حسب موقع JAMA Pediatrics.

في المتوسط، كان الفيروس موجودًا في جسم المرضى الشباب الكوريين الذين ظهرت عليهم الأعراض لمدة 18-19 يومًا و14 يومًا في جسم حاملي الفيروس بدون أعراض.

يقول علماء كوريون إنه بالنظر إلى أن حوالي نصف الأطفال المصابين يعانون من المرض بدون أعراض، يمكن استنتاج أن الأطفال والمراهقين هم أحد أهم حاملي الفيروس.

في رأيهم، يجب أن تؤثر الدراسة على قرار فتح المدارس والجامعات.