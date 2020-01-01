ابو مجاهد: المقاومة تعلم طريقة تفكير الجيش الإسرائيلي في تحركاته على الحدود

غزة /سما/

قال الناطق باسم لجان المقاومة في فلسطين"محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم السبت، إن هناك توجس ورعب لدى إسرائيل من رد حزب الله المقبل.

وأوضح البريم في حديث متلفز عبر الميادين، أن مشاهد الروبوت هو رسالة من حزب الله تقول إن على الاحتلال أن يبقى على جهوزية

وأكد البريم، على أن المقاومة الفلسطينية وحزب الله يحققان تقدماً كبيراً في أساليب العمل المقاوم

وأشار الى أن كل تحركات الاحتلال ومحاولاته المخادعة مكشوفة بشكل كامل للمقاومة الإسلامية والفلسطينية، لافتا الى أن المقاومة تعلم طريقة تفكير الجيش الإسرائيلي في تحركاته على الحدود