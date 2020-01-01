  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو مجاهد: المقاومة تعلم طريقة تفكير الجيش الإسرائيلي في تحركاته على الحدود

السبت 29 أغسطس 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مجاهد: المقاومة تعلم طريقة تفكير الجيش الإسرائيلي في تحركاته على الحدود


غزة /سما/

قال  الناطق باسم لجان المقاومة في فلسطين"محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم السبت، إن هناك توجس ورعب لدى إسرائيل من رد حزب الله المقبل.

وأوضح البريم في حديث متلفز عبر الميادين، أن مشاهد الروبوت هو رسالة من حزب الله تقول إن على الاحتلال أن يبقى على جهوزية

وأكد البريم، على أن المقاومة الفلسطينية وحزب الله يحققان تقدماً كبيراً في أساليب العمل المقاوم

وأشار الى أن كل تحركات الاحتلال ومحاولاته المخادعة مكشوفة بشكل كامل للمقاومة الإسلامية والفلسطينية، لافتا الى أن  المقاومة تعلم طريقة تفكير الجيش الإسرائيلي في تحركاته على الحدود

#محمد البريم #لجان المقاومة #حزب الله #غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الأخبار الرئيسية

"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس كورونا وفق خطة المواجهة

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ

2

صور : حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال