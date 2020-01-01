  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الاقتصاد توقف 4 تجار خضار مخالفين للأسعار

السبت 29 أغسطس 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد توقف 4 تجار خضار مخالفين للأسعار


غزة /سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني أوامر توقيف لـ 4 تجار خضار مخالفين للأسعار المعتمدة الصادرة عن الوزارة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني نظمت 217 جولة وزيارة تفتيشية ميدانية على المحال التجارية.

وتم تحرير 64 محضر ضبط لتجار مخالفين قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة، وتحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر اتلاف لسلع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وقامت طواقم الوزارة بالتنسيق مع محافظ شرطة البلديات في كافة المحافظات لمنح موزعي البضائع والسلع التموينية اذونات بالتجول وتوزيع البضائع على المحلات والمولات التجارية ليتمكن المواطنين من التسوق وشراء احتياجاتهم، ضمن إجراءات الامن والسلامة الصحية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقام جوالات مكاتب حماية المستهلك المنشورة على موقع الوزارة.

#غزة #وزارة الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الأخبار الرئيسية

"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس كورونا وفق خطة المواجهة

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ

2

صور : حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال