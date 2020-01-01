  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير ربعي يطلع برلمانيين باكستانيين على تطورات الأوضاع في فلسطين وتداعيات "صفقة القرن"

السبت 29 أغسطس 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير ربعي يطلع برلمانيين باكستانيين على تطورات الأوضاع في فلسطين وتداعيات "صفقة القرن"


اسلام اباد /سما/

 أطلع سفير دولة فلسطين لدى باكستان أحمد جواد ربعي، وفدا برلمانيا عن حزب الشعب الباكستاني، على آخر التطورات في فلسطين، وتداعيات "صفقة القرن"، وخطة الضم الإسرائيلية، والاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل.

وأعرب الوفد خلال لقائه السفير ربعي في مقر السفارة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، عن تضامنهم الكامل مع فلسطين، مؤكدين الموقف التاريخي لحكومات باكستان المتعاقبة الداعم لفلسطين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشادوا باجتماع القيادة الفلسطينية الأخير في مدينة رام الله، بحضور كافة الفصائل الفلسطينية، والذي جسد توحد الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية أمام المخاطر والتحديات.

ونقلوا تحيات الحزب والشعب الباكستاني، للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه.

وشددوا على موقف باكستان التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعدم الاعتراف بإسرائيل.

وضم الوفد عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الباكستاني سراج الحق، وأمير الجماعة الإسلامية في باكستان أمين محمد إسلام ونائبه.

كما التقى السفير في اجتماع آخر ثلاثة أعضاء في البرلمان عن حزب الشعب الباكستاني هم شرين رحماني، ورئيس مجلس الشيوخ السابق رضا رباني، وعضو مجلس النواب فيصل كريم كندي.

#باكستان #السفير الربعي #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الأخبار الرئيسية

"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس كورونا وفق خطة المواجهة

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ

2

صور : حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال