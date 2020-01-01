السفير ربعي يطلع برلمانيين باكستانيين على تطورات الأوضاع في فلسطين وتداعيات "صفقة القرن"

اسلام اباد /سما/

أطلع سفير دولة فلسطين لدى باكستان أحمد جواد ربعي، وفدا برلمانيا عن حزب الشعب الباكستاني، على آخر التطورات في فلسطين، وتداعيات "صفقة القرن"، وخطة الضم الإسرائيلية، والاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل.

وأعرب الوفد خلال لقائه السفير ربعي في مقر السفارة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، عن تضامنهم الكامل مع فلسطين، مؤكدين الموقف التاريخي لحكومات باكستان المتعاقبة الداعم لفلسطين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشادوا باجتماع القيادة الفلسطينية الأخير في مدينة رام الله، بحضور كافة الفصائل الفلسطينية، والذي جسد توحد الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية أمام المخاطر والتحديات.

ونقلوا تحيات الحزب والشعب الباكستاني، للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه.

وشددوا على موقف باكستان التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعدم الاعتراف بإسرائيل.

وضم الوفد عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الباكستاني سراج الحق، وأمير الجماعة الإسلامية في باكستان أمين محمد إسلام ونائبه.

كما التقى السفير في اجتماع آخر ثلاثة أعضاء في البرلمان عن حزب الشعب الباكستاني هم شرين رحماني، ورئيس مجلس الشيوخ السابق رضا رباني، وعضو مجلس النواب فيصل كريم كندي.