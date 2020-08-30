تعليق الدراسة بمدرستين في برقين بسبب "كورونا"

جنين /سما/

أفاد مدير صحة محافظة جنين الدكتور وسام صبيحات، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بلدة برقين ارتفع لعشرة بعد اكتشاف 3 اصابات جديدة ، لكنه أوضح لـ"القدس"، ان الصحة لا توصى باغلاق البلدة بعدما حددت طواقم الطب الوقائي الخارطة الوبائية التي تتمثل في اصابة مسنين وافراد من عائلتهما وجار لهما ، وجميعهم يعيشون في منطقة محددة وملتزمين بالحجر المنزلي .

هذا، وقررت بلدية برقين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم،ونظراً للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلدة وحرصاً على سلامة الجميع، تعليق الدوام منذ يوم غد الأحد الموافق 30/8/2020 في مدرسة ذكور برقين الثانوية ومدرسة بنات برقين الثانوية حتى اشعار اخر .