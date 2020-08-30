  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليق الدراسة بمدرستين في برقين بسبب "كورونا"

السبت 29 أغسطس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدراسة بمدرستين في برقين بسبب "كورونا"


جنين /سما/

 أفاد مدير صحة محافظة جنين الدكتور وسام صبيحات، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بلدة برقين ارتفع لعشرة بعد اكتشاف 3 اصابات جديدة ، لكنه أوضح لـ"القدس"، ان الصحة لا توصى باغلاق البلدة بعدما حددت طواقم الطب الوقائي الخارطة الوبائية التي تتمثل في اصابة مسنين وافراد من عائلتهما وجار لهما ، وجميعهم يعيشون في منطقة محددة وملتزمين بالحجر المنزلي .

هذا، وقررت بلدية برقين بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم،ونظراً للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلدة وحرصاً على سلامة الجميع، تعليق الدوام منذ يوم غد الأحد الموافق 30/8/2020 في مدرسة ذكور برقين الثانوية ومدرسة بنات برقين الثانوية حتى اشعار اخر .

#صحة جنين

الأكثر قراءة اليوم

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الأخبار الرئيسية

"الإعلامي الحكومي" بغزة: سنصل للتعايش مع فيروس كورونا وفق خطة المواجهة

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ

2

صور : حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال