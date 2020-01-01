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المؤرخ كلبونة يقدم لبلدية نابلس نسخة من كتابه الجديد "المواقع الاثرية والابنية التاريخية"

السبت 29 أغسطس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤرخ كلبونة يقدم لبلدية نابلس نسخة من كتابه الجديد "المواقع الاثرية والابنية التاريخية"


نابلس /سما/

 قدّم المؤرخ عبد الله كلبونة، اليوم السبت، نسخة من كتابه الجديد "المواقع الاثرية والأبنية التاريخية في مدينة نابلس" 3500 ق.م - 1918م" كهدية لبلدية نابلس.

وكان رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة قد استقبل اليوم السبت المؤرخ كلبونة الذي رافقه الكاتب زهير الدبعي، وذلك بحضور

بحضور عضوي المجلس البلدي سماح الخاروف والدكتور ساهر دويكات.

وخلال لقاء سابق، قال المهندس سامر رنتيسي ممثلا عن مؤسسة التعاون الداعمة لطباعة واخراج الكتاب الممول من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، ان دعم مثل هذا العمل يأتي ضمن اهداف وسياسة مؤسسة التعاون في دعم المشاريع ذات الطابع الثقافي والتاريخي للحفاظ على الارث التاريخي والمعماري للمدن الفلسطينية.

وقد ثمن طبيلة عاليا جهود المؤرخ كلبونة في جمع المعلومات وتوثيقها على أسس علمية وبحثية سليمة والتي استمرت على مدار عدة سنوات من العمل والجهد، بما يسهم في توثيق هذا الارث الحضاري والتاريخي الهام لمدينة نابلس.

ويحتوي الكتاب على ثلاثة فصول (الاثار الكنعانية في مدينة نابلس، الاثار الرومانية في مدينة نابلس، المباني العربية الاسلامية في مدينة نابلس) ويغطي الفترة التاريخية من 3500 ق.م - 1918 م.

#مؤرخ فلسطيني #بلدية نابلس

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