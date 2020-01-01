  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين للدراسات : الاحتلال يتكتم على نتائج الفحص للأسرى المخالطين في عوفر

السبت 29 أغسطس 2020 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان إدارة سجن عوفر لا تزال تتكتم على نتائج الفحوصات التي أجريت للعشرات من الأسرى المخالطين للمصابين بفيروس كورونا قبل أيام .

وأوضح مركز فلسطين أن 12 اسيراُ فلسطينياَ في سجن عوفر أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي في قسمي 21 و22 ، وعلى اثر ذلك قامت الإدارة بنقلهم الى قسم خاص في سجن هداريم، بينما قامت بعزل الاسرى المخالطين لهم قسم 18 بنفس السجن ، وسحبت عينات منهم لإجراء فحوصات لهم ، ومنذ ذلك الوقت لم تبلغ الاسرى بنتائج الفحص .

وقال الباحث رياض الاشقر مدير المركز  أن الأسرى في سجن عوفر يعيشون حالة من القلق والاحتقان الشديد نتيجة عدد الإصابات التي اكتشفت في السجن بسبب استهتار الاحتلال بحياة وسلامة الاسرى، وفتح السجن للدخول والخروج واستقبال اسرى جدد دون اتخاذ إجراءات الحماية الوقاية اللازمة لمنع تسلل الفيروس الى السجن ، وتوقعهم بان هناك المزيد من الاصابات بينما ادارة السجون تخفي الامر .

 وحمَّل الاشقر إدارة السجون المسئولية الكاملة عن اتشار كورونا بين الاسرى، حيث ان اجراءاتها سهلت وصول وانتشار فيروس كورونا في أقسام السجن، بعدم اتخاذ  الإجراءات الكافية لمنع وصوله لوجود الاختلاط الواسع في الأقسام، واستمرار عمليات الاعتقال التي تدفع بأسرى جدد يومياً الى السجن.

 وطالب مركز فلسطين منظمة الصحة العالمية بالخروج عن صمتها تجاه ما يتعرض له الاسرى من كارثة حقيقية نتيجة وصول فيروس كورونا الى السجون ، وضرورة ارسال وفد طبي بشكل عاجل للاطلاع على حقيقة الإصابات داخل سجن عوفر وغيره من السجون ، والعمل على حماية الاسرى من استهتار الاحتلال بحياتهم . 

الأكثر قراءة اليوم

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الصين تحذر من فيروس جديد أكثر فتكا من كورونا مصدره كازاخستان

الأخبار الرئيسية

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ

2

صور : حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال

قناة عبرية: المحادثات مع حماس وصلت الى طريق مسدود والجيش سيتجه إلى جولة تصعيد جديدة