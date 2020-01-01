وزير المواصلات: السماح بترخيص المركبات العمومية والحافلات لستة أشهر

رام الله / سما /

أصدر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، قرارا يقضي بموجبه السماح بترخيص المركبات العمومية والحافلات لمدة ستة أشهر بدلا من سنة لمن يرغب، للتخفيف من أعباء فيروس "كورونا" على قطاع النقل العام.

كما تقرر السماح بتمديد ترخيص الحافلات العمومية، وحافلات المدارس، ورياض الأطفال، لمدة ستة أشهر إضافية عن العمر المحدد لإنهاء خدمة تلك الحافلات لغايات عملها في هذه المجالات.

وقال سالم في بيان له، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي لاحقا لتوصية الوزارة للرئيس بإعفاء القطاع من ما نسبته 25% من رسوم ترخيص المركبات العمومية ورخص التشغيل الخاصة بها، ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم قطاع النقل العام .

وأوضح أن الوزارة لن تتخلى عن دورها بحماية وتنظيم قطاع النقل في فلسطين، وستعمل على تنفيذ خططها وفق الإمكانيات المتاحة.