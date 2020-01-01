تفاصيل جديدة في جريمة قتل أردني لزوجته اللبنانية حرقا

وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام أردنية تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها زوجة لبنانية على يد زوجها الأردني الذي قتلها حرقا في محافظة مأدبا.

وقالت فضائية "رؤيا" نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق إن الزوج القاتل حرق زوجته بسكب الديزل عليها خلال اصطحابها لمكان خال وبقرب من منطقة مكاور، وخلال جلوسهما سويا لمناقشة الخلافات العائلية فيما بينهما وشكه بها، قام بسكب الديزل عليها وأضرم النار بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاتل الذي يعمل سائق باص عمومي ظل يشاهد زوجته المغدورة تحترق دون محاولة منه لإخماد النار التي شبت بها ليقوم بنقلها إلى مكان آخر والقى بالجثة فيه.

وأوضح المصدر أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى سلطان الشخانبة والطبيب الشرعي سيف الحمارنة وفريق المختبر الجنائي انتقلوا للكشف على مسرح الجريمة (مكان الجثة ومكان الحريق).

وتابعت أن القاتل قام بالاتصال بأحد أقربائه وإبلاغه بارتكابه الجريمة الأمر الذي أخذ بقريب القاتل لإبلاغ مديرية شرطة مادبا.

ويتوقع أن يمثل القاتل أمام مدعي عام الجنايات الكبرى لاستجوابه عن الجريمة التي ارتكبها بحق زوجته المغدورة.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت في ساعة متاخرة من ليل الخميس القبض على الزوج بعد ورود بلاغ لمديرية شرطة مأدبا حول وجود جثة محترقة لسيدة من جنسية عربية والقبض على زوجها المشتبه به بقتلها.

وأثارت القضية فور تداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ضجة عارمة بين المغردين الأردنيين، مطالبين بالتحقيق في القضية ومعاقبة الزوج لارتكابه الجريمة.