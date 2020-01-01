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بيع "أغلى خروف بالعالم" بمبلغ من 6 أرقام.. فكم كان الثمن؟

السبت 29 أغسطس 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيع "أغلى خروف بالعالم" بمبلغ من 6 أرقام.. فكم كان الثمن؟


وكالات / سما /

باعت دار مزادات للحيوانات في اسكتلندا مؤخرا، خروفا يبلغ من العمر 6 أشهر، بمبلغ "يتكون من 6 أرقام"، الأمر الذي يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الخروف بيع الخميس بمبلغ 367 ألفا و500 جنيه إسترليني، وذلك في مزاد بمدينة لانارك وسط اسكتلندا.

وكان أعلى سعر قد بيع فيه خروف من السلالة نفسها هو 231 ألف جنيه إسترليني، وحدث ذلك في عام 2009.

واشترى الخروف الجديد 3 مزارعين اسكتلنديين، وفق تقارير صحفية محلية.

وبدأت المزاودة على الخروف بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني، وقال أحد المشترين، ويدعى جيف أيكن، لـ"سكاي نيوز"، إن "الكثير من مربي الماشية كانوا يراقبون الخروف، لأنه حيوان مميز".

وأضاف: "كنت على يقين أنه سيباع بمبلغ كبير، لكنني لم أكن أتوقع أن يصل سعره إلى أكثر من 367 ألف جنيه إسترليني. إنه حيوان رائع. إنه حمل ضخم ذو شخصية رائعة، وعلى الأرجح أنه نسله سيكون رائعا".

وأوضح أيكن أن ما جعل الخروف يستحق هذا الثمن "رأسه ولون شعره واللون حول عينيه وساقيه"، مضيفا أنه "كان مثاليا بكل المقاييس".

وأشار إلى الحيوان، البالغ من العمر 6 أشهر، سوف يبدأ قريبا رحلته بين قطعان أخرى من أجل التزاوج مع النعاج التي يمتلكها المزارعون.

قال المزارع أيكن: "آمل أن يعيش لفترة طويلة، وطالما أنه يتمتع بصحة جيدة سنستمر في استخدامه من أجل التكاثر"، معربا عن أمله في أن يتم استرداد جزء من سعره بحلول العام المقبل.

وعادة ما يباع هذا النوع من الخراف بمبالغ مكونة من 5 أرقام، لكن الحيوان الجديد كسر هذا الحاجز ليباع بمبلغ من 6 أرقام، ليحطم بذلك رقما قياسيا.

وتنحدر سلالة هذه الخراف من جزيرة تيكسل، وهي إحدى الجزر الشمالية الغربية قبالة هولند

#الحيوانات #خروف

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