فيسبوك يحذف صفحات لمجلة يمينية في ألمانيا

وكالات / سما /

حجب موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" صفحات تابعة لمجلة "كومباكت-ماجاتسين" الشهيرة بين الأوساط اليمينية في ألمانيا.

وعلى الحسابات الخاصة بالمجلة كُتب منذ مساء أمس الجمعة أن الصفحة أو المحتوى لم يعد متاحا.

وأكدت متحدثة باسم "فيسبوك" في تصريحات لإذاعتي شمال وغرب ألمانيا الخطوة غير المعلنة، وقالت: "نحن نحظر استخدام خدماتنا على منظمات وأفراد إذا هاجموا أشخاصا بصورة ممنهجة على أساس خصائص مثل الأصل والنوع والهوية. لذلك أزلنا "كومباكت-ماجاتسين" من فيسبوك وإنستجرام".

وتشتهر المجلة بنظريات المؤامرة اليمينية. وكانت قد أطلقت الكثير من الدعاية للتظاهرة ضد سياسة احتواء جائحة كورونا المخطط لها في برلين اليوم السبت. ومن المفترض أن يكون الحظر بمثابة ضربة للمجلة، حيث يبلغ عدد معجبيها 90 ألف شخص، بحسب بيانات الإذاعتين.

ويستخدم فيسبوك مجموعة من القواعد الخاصة به في سياسة الحذف، حيث يحذف بحسب بياناته صفحات المنظمات إذا انتهكت معايير مناهضة الكراهية. وتعرض فيسبوك لضغوط هائلة منذ شهور، بعدما أعلنت العديد من الشركات حول العالم أنها لن تقوم بالإعلان لدى فيسبوك بعد الآن إذا لم تتصرف المنصة بشكل أكثر حزما ضد الكراهية على الإنترنت.