الديمقراطية: قرار الإمارات إلغاء مقاطعة إسرائيل ضربة جديدة للقضية الوطنية

غزة / سما /

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعقيباً على قرار دولة الامارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، أن القرار المذكور، وإن كان يندرج في تطبيق اتفاق 13/8 بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، فهو في الوقت نفسه خطوة شديدة الخطورة تلحق أشد الضرر والأذى بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، فضلاً عما يلحقه القرار من أذى وتهميش لمبادرة السلام العربية التي بات تطبيقها على يد دولة الامارات يقوم على الآلية التي رسمتها دولة الاحتلال، أي التطبيع والشراكة أولاً، دون ضمانات للانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وقالت الجبهة إنه في الوقت الذي يدعو فيه شعبنا الفلسطيني دول العالم لمقاطعة دولة إسرائيل لانتهاكها قرارات الشرعية الدولية وفي الوقت الذي قررت فيه القمم العربية والمسلمة مقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تتقدم دولة الامارات الصفوف، في تجاهلها التام لكل هذه القرارات، واستخفافها بالمشاعر القومية والوطنية لشعوبنا العربية، ما يؤكد زيف ادعاءاتها أنها بتوقيع اتفاق 13/8 كانت تعمل لأجل القضية الفلسطينية. فها هي تقدم المكافأة تلو المكافأة، مجاناً لدولة الاحتلال، دون أي اعتبار لمعايير الإخوة أو مصلحة القضية الفلسطينية، والتي باتت كما يبدو، في آخر سجل اهتمامات دولة الامارات، في اندفاعها نحو تطبيق اتفاق الشراكة في إطار تحالف إقليمي، يعيد بناء المفاهيم والقيم، ما يجعل إسرائيل «دولة حليفة» ويشجع الدول الصديقة لتحذو حذوها في إلغاء المقاطعة والانفتاح عليها، وما يجعل القضية الفلسطينية ومدينة القدس، والمسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية مجرد بند على هامش الاهتمامات والواجبات الوطنية والقومية لدولة الإمارات وقيادتها السياسية.