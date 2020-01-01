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محافظ نابلس: كل التجمعات بما فيها الافراح وبيوت العزاء محظورة

السبت 29 أغسطس 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أصدر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان تعليمات جديده بحظر كافة التجمعات سواء في الافراح او بيوت العزاء او حتى في المطاعم وغيرها من المناسبات سواء كانت مغلقة او مفتوحة .
وقال رمضان في بيان صحفي صادر عن مكتبة" انه وبناءً على توجيهات وتعليمات الرئيس والتي صدرت في الاجتماع الذي ضم دولة رئيس الوزراء وأعضاء لجنة الطوارئ العليا وكافة المحافظين وقادة المؤسسة الأمنية وفي ظل ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحفاظًا على السلامة العامة، فإننا نؤكد على التالي":

- تُحظر التجمعات بكل أشكالها بما فيها بيوت العزاء وكذلك الأفراح التي تقام في صالات الأفراح سواء المغلقة أو المفتوحة، أو تلك التي تقام في المطاعم أو الدواوين أو غيرها.

- يتم التزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن بما فيها الأسواق وجميع المنشآت.

- سيتم تكثيف الرقابة على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية في كافة المنشآت الصناعية والتجارية ووسائل النقل العام.

- سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذه التعليمات ومن لا يلتزم بذلك تتم مخالفته حسب القانون.

#محافظ نابلس

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