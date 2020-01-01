حمد: أطلقنا نداء استغاثة لتلبية احتياجات غزة

غزة / سما /

قال غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن وزارته أطلقت نداء استغاثة للمؤسسات الدولية، وقدمت لهم احتياجات قطاع غزة بشكل مفصل.

وأوضح حمد في تصريح صحفي، أن وزارته تقوم حاليًا بتجهيز نحو أربعة آلاف طرد غذائي من عدة مؤسسات، لافتًا إلى أن المؤسسة النرويجية وافقت أن تبدأ العمل لتنفيذ المشروع الخاص بتوزيع 1200 شيكل على 2600 أسرة.

وأوضح أن الوزارة عقدت لقاء موسعًا مع منظمات المجتمع المدني واتحاد المقاولين والاغاثة الزراعية والاغاثة الطبية وجمعية رجال الأعمال وطلبت منهم التحرك مع المؤسسات الدولية لتوفير احتياجات الناس.

وبين حمد، أن هناك العديد من المؤسسات وعدت بتجهيز إغاثة عاجلة خلال الأيام القادمة، وستعطى الأولوية للمناطق التي تغلق وكذلك الأسر الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى وجود ترتيب مع مديريات التنمية الاجتماعية لحصر كشوف الأسماء في مختلف المناطق.