  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شُح الكهرباء قد يوقف العمل في مستشفى العودة بغزة

السبت 29 أغسطس 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شُح الكهرباء قد يوقف العمل في مستشفى العودة بغزة


غزة / سما /

قال المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي رأفت المجدلاوي، اليوم السبت، إن الاتحاد يُعاني من مشكلات معقدة، كما في مرافق القطاع الصحي بغزة، أبرزها أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأضاف مجدلاوي أن هذا الانقطاع أدى لاستهلاك الاتحاد غالبية أرصدة المحروقات المتوفرة لديه، ما سيؤثر على وقف خدمات مستشفى العودة التابع للاتحاد.

وأشار المجدلاوي في تصريح صحفي، إلى أن التقارير الواردة من مستشفى الشفاء تفيد بأن رصيد السولار المتوفر لديها لا يكفي حاجة المستشفى سوى لثمانية أيام قادمة.

وناشد المدير التنفيذي لاتحاد لجان العمل الصحي، كل الشركاء الإنسانيين، في مختلف أنحاء العالم، لتقديم يد العون والمساعدة للقطاع الصحي وللسكان في غزة.

وقال المجدلاوي "ندرك حساسية الظروف التي يعاني منها كل العالم بسبب جائحة كورونا التي اكتوى منها الجميع، إلا أن قطاع غزة يتسم بخصوصية في ظل معاناته من أزمات عديدة، مركبة ومعقدة، منذ أكثر من 14 عامًا بفعل استمرا الحصار الإسرائيلي عليه".

ولفت المجدلاوي إلى أن الاتحاد يعمل وفق خطة الطوارئ، وجرى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية تماشيًا مع حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في قطاع غزة، في ظل فيروس كورونا، واكتشاف إصابات داخل المجتمع.

وأضاف "جرى إغلاق مرافق الرعاية الأولية والمجتمعية التابعة للاتحاد، بشكل مبدئي، فيما لا يزال مستشفى العودة يعمل لتقديم الخدمات الطارئة وخدمات (النساء والولادة) كالمعتاد، في وقتٍ يبحث فيه الاتحاد آليات جديدة وأدوات لتقديم الخدمات الصحية للسكان، من هذا تشكيل فريق من الأطباء والكفاءات ويعمل كعيادة متنقلة لتقديم الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للأهالي، في ظل الجائحة".

الأكثر قراءة اليوم

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الصين تحذر من فيروس جديد أكثر فتكا من كورونا مصدره كازاخستان

الأخبار الرئيسية

الصحة : 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و340 حالة تعافٍ

2

صور : حظر تجول في غزة لليوم الخامس لمواجهة "كورونا"

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال

قناة عبرية: المحادثات مع حماس وصلت الى طريق مسدود والجيش سيتجه إلى جولة تصعيد جديدة