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كهرباء القدس تعلن وقف الشحن ودفع الفواتير مؤقتًا

السبت 29 أغسطس 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس تعلن وقف الشحن ودفع الفواتير مؤقتًا


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، السبت، أنها ستوقف عملية الشحن ودفع الفواتير بدءًا من يوم غد الأحد، من الخامسة مساء وحتى السابعة من صباح الإثنين المقبل.

وقالت في بيان إن الإيقاف يشمل جميع مكاتبها وفروعها ومراكز الشحن والدفع المنتشرة في منطقة الامتياز، إضافة إلى "الوكلاء" والتطبيق الالكتروني، بسبب أعمال الصيانة وتحديث البرامج والأنظمة.

وأهابت الشركة في بيان، بمشتركيها ضرورة أخذ احتياطاتهم اللازمة، وشحن عداداتهم قبل الخامسة من مساء يوم غد، كونهم لن يتمكنوا من القيام بأي عملية شحن.

وقالت الشركة إن الهدف هو إجراء الصيانة اللازمة على الأجهزة وتحديث كافة البرامج والأنظمة المتعلقة بعمليات الشحن ودفع الفواتير، بما فيها التطبيق الالكتروني.

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