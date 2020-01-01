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خاميس يؤكد انتقاله إلى إيفرتون بشكل ضمني

السبت 29 أغسطس 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
خاميس يؤكد انتقاله إلى إيفرتون بشكل ضمني


وكالات / سما /

ألمح الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد حول انتقاله إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكان خاميس قد أعلن رغبته بمغادرة ريال مدريد بسبب شعوره بالإحباط من مدربه زين الدين زيدان الذي لم يمنحه فرصة مماثلة كبقية زملاءه، حيث خاض 14 مباراة فقط في الموسم المنتهي، 9 منها كأساسي.

ونشر النجم الكولومبي صورة على إنستجرام وعلق عليها باللغة الإنجليزية “أنا جاهز”، وهو ما فسرته صحيفة آس الإسبانية على أنه تأكيد لانتقاله إلى إيفرتون.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن كتابة خاميس هذه الجملة باللغة الإنجليزية أمر غير معتاد أبداً، ويريد من خلاله التأكيد على انتقاله للبريميرليج، كما أن والدته علقت برسوم تعبيرية تهنئه على خطوته القادمة، بينما علق على المنشور سانتياجو تريليز أحد أصدقائه المقربين ونجم فريق ساو باولو قائلاً “لنذهب مع كل شيء صديقي، دعنا نفعلها”.

وكشفت آس عن تفاصيل العقد الذي سيوقع عليه خاميس عند انتقاله إلى إيفرتون في الساعات أو الأيام القادمة، ويتمثل بحصوله على راتب سنوي قدره 4.5 مليون يورو، وسيمتد عقده لأربع سنوات.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يريد الحصول على 25 مليون يورو مقابل التخلي عن النجم الكولومبي، لكن إيفرتون يأمل أن يتم تخفيض هذا المبلغ لكي يتمكن من إبرام الصفقة.

#خاميس رودريغز #إيفرتون #ريال مدريد

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