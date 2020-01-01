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مانشستر سيتي ينسحب من صفقة ميسي

السبت 29 أغسطس 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي ينسحب من صفقة ميسي


وكالات / سما /

يُصر نادي برشلونة، على عدم التخلي عن ليونيل ميسي، إلا مُقابل قيمة الشرط الجزائي والمُقدرة بحوالي 700 مليون يورو، وهو مبلغ من سابع المستحيلات أن يدفعه أي نادٍ في الفترة الراهنة.

وليس أمام ميسي سوى طلب نقل مؤقت من الفيفا، وذهاب القضية إلى المحكمة، حيث سيتم إصدار الحكم خلال عام واحد، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لميسي، والنادي الذي سيشتريه.

وبحسب صحيفة “إل بايس” الإسبانية، فإن مانشستر سيتي يرفض التعاقد مع ليونيل ميسي عن طريق النقل المؤقت من الفيفا، لأن النادي السماوي يرفض إقحام اسمه مرة أخرى في المحاكم.

وأضافت، أن مانشستر سيتي وجميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع ميسي، انسحبت من الصفقة، بسبب إصرار برشلونة على الحصول على 700 مليون يورو مقابل البرغوث الأرجنتيني.

وتابعت: “ميسي الآن وحيد ولم يعد يجد مخرجاً في متاهة بارتوميو، رغم أنه اتصل بإدارة البارسا وأبلغها بضرورة الجلوس على طاولة التفاوض، للوصول إلى حلٍ يُرضي جميع الأطراف المعنية”.

#ليونيل ميسي #مانشستر سيتي #برشلونة

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