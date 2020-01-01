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قاهر كريستيانو يقترب من خلافة سواريز في برشلونة

السبت 29 أغسطس 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاهر كريستيانو يقترب من خلافة سواريز في برشلونة


وكالات / سما /

أصبح تشيرو إيموبيلي، نجم لاتسيو، أحد أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم خلال السنوات القليلة الماضية، وما يُؤكد ذلك هو حصوله على جائزة الحذاء الذهبي على حساب كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.

ويُعد نادي برشلونة، من أبرز الفرق التي تبحث عن مهاجم صريح خلال الفترة الماضية، على اعتبار أن رونالد كومان لن يعتمد على لويس سواريز في الموسم الجديد، بسبب تقدم عمره وتراجع مستواه وتجدد إصاباته.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع تشيرو إيموبيلي، والذي نجح في الحصول على جائزة هداف الدوري الإيطالي، متفوقاً على كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

وأضافت، أن تشيرو إيموبيلي دخل في مفاوضات مع لاتسيو لتجديد عقده، ولكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن، وبالتالي فإن خروجه من الفريق السماوي أمر وارد جداً.

وأشارت، إلى أن إيموبيلي يتقاضى 3 ملاييين يورو فقط، وهو مبلغ يراه اللاعب الإيطالي قليلاً جداً في حقه، خصوصاً مع المستويات الرائعة التي يبصم عليها بقميص لاتسيو.

وألمحت، إلى أن لاوتارو مارتينيز يبقى على رأس المرشحين لخلافة لويس سواريز، وبما أن الصفقة ستكون مكلفة جداً على الصعيد المادي، فإن البارسا يضع في مفكرته أسماءً عديدة ومن بينها إيموبيلي.

#كريستيانو #سواريز #برشلونة #شيرو إيموبيلي

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