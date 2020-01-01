  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية خان يونس تشرع بتعقيم الشوارع والمرافق الخدماتية

السبت 29 أغسطس 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة يوم السبت بتنفيذ حملة تعقيم واسعة لشوارع المدينة الرئيسية وبعض المرافق الخدماتية، في إطار المساعي المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد وحفاظاً على الصحة العامة.

وأكّد رئيس لجنة كورونا في البلدية عماد الأغا أنّ الطواقم المختصة في دائرة الصحة والبيئة شرعت في حملة تعقيم لمعظم المرافق والأماكن العامة بالمدينة وأحيائها، كجزء من خطة العمل والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشّي الوباء.

وأوضح الأغا أنّه جرى التركيز في عملية التعقيم على مناطق البيع، والمؤسسات العاملة، والشوارع الرئيسية وشارع أهل السنة، والبنوك ومحيطها، كذلك مجمع ناصر الطبي، مشيرًا إلى استمرار الحملة وصولًا إلى كافة المرافق.

ودعا السكان إلى الالتزام التام وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، لافتًا إلى أنّ توجيهات وتعليمات اللجان الحكومية المختصة تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين والعمل قدر المستطاع على محاصرة الفيروس الوبائي.

#بلدية خان يونس #الشوارع #تعقيم

الأكثر قراءة اليوم

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

الصين تحذر من فيروس جديد أكثر فتكا من كورونا مصدره كازاخستان

ميلادنوف يحذر : الوضع خطير في غزة ولا احد يستطيع ان يمنع تصعيداً وشيكاً مع إسرائيل

القاهرة تكشف كيف نفذ "ثعلب الإخوان" محمود عزت مخططاته في مصر دون كشفه حتى القبض عليه؟

الأخبار الرئيسية

العمادي يغادر غزة بعد تعثر المفاوضات وإسرائيل تضغط على حماس والفصائل تهدد

صحيفة: المقاومة أبلغت جاهزيّتها للدخول في معركة طويلة الأمد مع الاحتلال

قناة عبرية: المحادثات مع حماس وصلت الى طريق مسدود والجيش سيتجه إلى جولة تصعيد جديدة

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء جغرافية

تقرير: إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ