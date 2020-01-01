بلدية خان يونس تشرع بتعقيم الشوارع والمرافق الخدماتية

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة يوم السبت بتنفيذ حملة تعقيم واسعة لشوارع المدينة الرئيسية وبعض المرافق الخدماتية، في إطار المساعي المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد وحفاظاً على الصحة العامة.



وأكّد رئيس لجنة كورونا في البلدية عماد الأغا أنّ الطواقم المختصة في دائرة الصحة والبيئة شرعت في حملة تعقيم لمعظم المرافق والأماكن العامة بالمدينة وأحيائها، كجزء من خطة العمل والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشّي الوباء.



وأوضح الأغا أنّه جرى التركيز في عملية التعقيم على مناطق البيع، والمؤسسات العاملة، والشوارع الرئيسية وشارع أهل السنة، والبنوك ومحيطها، كذلك مجمع ناصر الطبي، مشيرًا إلى استمرار الحملة وصولًا إلى كافة المرافق.



ودعا السكان إلى الالتزام التام وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، لافتًا إلى أنّ توجيهات وتعليمات اللجان الحكومية المختصة تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين والعمل قدر المستطاع على محاصرة الفيروس الوبائي.