رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم السبت، إصابة العشرات في الضفة خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة، ومستوطنون ينفذون اعتداءات قرب نابلس وقصف لمواقع في غزة.

كما اهتمت الصحف بإشادة الرئيس بالمبادرة التي أطلقها الأخضر الإبراهيمي ضد خطة الضم الإسرائيلية.

وفيما يلي أهم العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات فــي الضفة وقصف مواقــع وأراض بغزة ومواجهات من مسافة صفر في الخليل

- الرئيس يهاتف الأخضر الإبراهيمي ويشيد بمبادرته التي أطلقها ضد الضم

- 4 حالات وفاة و724 إصابة بـ "كورونا" و164 حالة تعافٍ

- خبير في السياسة الخارجية الأميركية: الاعتراف بدولة فلسطين هو الرد الأنسب إذا نفذت إسرائيل "الضم"

- موجة حر بدءا من اليوم.. ودعوة إلى الالتزام بالوقاية

- رئيس سلطة الأراضي يدعو المواطنين للتأكد من الأوراق الثبوتية قبل أي عملية بيع أو شراء

- كلية جون كندي تسمي عريقات للانضمام إلى مشروع "مستقبل الدبلوماسية"

"الأيام":

- أرقام الوباء تسجل الحصيلة اليومية الأكبر: وفاة 4 مواطنين ورصد 724 إصابة جديدة

- الرئيس يهاتف الأخضر الإبراهيمي ويشيد بمبادرته التي أطلقها ضد الضم

- غزة: قذائف صاروخية ردًا على الغارات في ظل استمرار تعثر وساطة العمادي

- إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة ومستوطنون ينفذون اعتداءات قرب نابلس

- ميلادينوف يحذر: التصعيد وشيك في قطاع غزة

- "العال" تسير الإثنين أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات

- ميركل: أزمة "كورونا" أكثر صعوبة في الخريف والشتاء

- إسرائيل: 11 حالة وفاة و2068 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- ماكرون سيلتقي فيروز في مستهل زيارته للبنان

- الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا بشأن أزمة "المتوسط"

- "كورونا" في العالم: فرنسا وألمانيا تراهنان على وضع الكمامات والمجر ستغلق حدودها

القدس:

- إصابات في كفر قدوم والخليل وجرح جنديين إسرائيليين

- خبير أميركي: الرد على الضم يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين

- الجيش الأردني يشارك بتنفيذ الحظر بمحافظتين

- 4 وفيات و724 إصابة بـ "كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة

- 11 وفاة و1814 إصابة بكورونا في إسرائيل

- عشرات الآلاف يؤدون "الجمعة" في الأقصى

- اتهام حاخام إسرائيلي كبير بالاستغلال الجنسي لنساء

- فلسطين تطلب تدخل الأمم المتحدة لاستعادة جثامين الشهداء من إسرائيل

- كلية جون كندي تسمي عريقات بين أربع قيادات عالمية موقرة

- مصرع شقيقين من بيتونيا غرقا في يافا وإصابة ثالث

- أكثر من 838 ألف وفاة و24.8 مليون إصابة بكورونا حول العالم

- الرئيس يهاتف الأخضر الإبراهيمي ويشيد بمبادرته ضد الضم