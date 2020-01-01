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اللجنة الوبائية: توقعات بزيادة الإصابات بكورونا في غزة و تمت السيطرة على بؤرة المغازي

السبت 29 أغسطس 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوبائية: توقعات بزيادة الإصابات بكورونا في غزة و تمت السيطرة على بؤرة المغازي


غزة / سما /

 توقع منسق اللجنة الوبائية في وزارة الصحة بقطاع غزة يحيى عابد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا من بعض المخالطين، الذين لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وقال عابد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" السبت، إنه تم إضافة نظام جديد للحجر الصحي، والذي يقضي بالحجر المنزلي المراقب للمواطنين، مضيفًا أن 520 مواطنًا يخضعون لنظام الحجر المنزلي المراقب في غزة.

وأكد أنه تم تفعيل المستشفى الأوروبي وتحويله إلى مشفى كوفيد 19، بقدرة استيعابية 400 سرير قابلة للتمدد، منوهًا إلى أن مستشفى الشفاء لم يغلق أبدًا وما تزال بعض الأقسام تعمل حتى الآن.

وحول مصدر وبؤر الوباء، أوضح عابد أنه لا يوجد نقطة محددة بدأت منها الحالات، أي مصدر الوباء، مؤكدًا أن هناك أكثر من بؤرة للفيروس فيما تعمل الجهات المخصصة للسيطرة على هذه البؤر، لافتًا إلى أن منطقة المغازي تشهد تراجعًا في الحالات.

وتابع منسق اللجنة الوبائية بقطاع غزة: أذكر على سبيل المثال المنطقة الوسطى، كان التخوف كثيراً من المغازي، والآن سجلت الحالات من خمسة أيام، بعد ذلك لم يتم تسجيل أية حالات.

ونوه إلى أن بعض المحافظات في قطاع غزة، لم تسجل فيها أي إصابة بفيروس كورونا، مثل خانيونس، مبينًا أن الحالات تركزت في مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الجمعة، 31 إصابة جديدة داخل مجتمع غزة الذي يُعتبر من من أعلى الكثافة السكانية في العام. وارتفع عدد المصابين بالفيروس في القطاع إلى 164 حالة نشطة منها 109 حالات مجتمعية تم اكتشافها خلال الأيام الأربعة الماضية.

#غزة #فيروس كورونا

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