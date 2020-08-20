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الاحتلال يُمدد اعتقال أسيرة مقدسية

السبت 29 أغسطس 2020 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسيرة المقدسية سلام توفيق محيسن من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، لغاية يوم الخميس المقبل.

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن محكمة الاحتلال عقدت جلسة سرية للأسيرة محيسن، ومددت اعتقاله لمدة أسبوع.

وأشار إلى أن الاحتلال منع المحامي من الالتقاء بالأسيرة محيسن، بحجة المحافظة على سرية التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المقدسية محيسن بتاريخ 20/8/2020، عقب اقتحام منزلها في العيسوية، وتقبع حاليًا في زنازين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في سجن الجلمة بالقرب من حيفا المحتلة.

في سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الشاب عمر محيسن من سكان مخيم شعفاط، ليوم الاثنين القادم، علمًا أنه اعتقل قبل أسبوعين.

#الاحتلال

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