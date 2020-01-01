نصائح وارشادات لتجنب مخاطر موجة الحر

غزة / سما /

ترتفع درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم السبت ولغاية الثلاثاء، بنحو 8 درجات فوق المعدل السنوي العام، جراء تأثر البلاد بموجة جافة وشديدة الحرارة.

ووجّه الدفاع المدني نصائح وإرشادات لتجنب المخاطر الناجمة عن موجة الحر، حيث دعا الأهالي لعدم ترك أطفالهم يلهون في الشوارع في أوقات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصرًا، لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وحذر من ترك الأطفال في المركبات، خشية تعرضهم للاختناق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، ما يقلل نسبة الأكسجين.

ولفت إلى أهمية عدم ترك العبوات المضغوطة مثل العطور ومزيل العرق، وعبوات التعقيم المستخدمة كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس "كورونا" داخل المركبات، علاوة على عدم إشعال النيران في المناطق المفتوحة، نتيجة ارتفاع الحرارة، وسرعة انتشار الحرائق.

وأهاب الدفاع المدني بالمزارعين والعمال تجنب العمل تحت أشعة الشمس، والعمل في مناطق الظل، والإكثار من شرب السوائل لتعويض السوائل التي يفقدها الإنسان، نتيجة الحركة وارتفاع حرارة الجسم.

ولفت إلى ضرورة ارتداء الملابس الفضفاضة، وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة، داعيًا المواطنين في المنازل، إلى تجنب الحمل الزائد الناتج عن استخدام المكيفات، ومراعاة تحييد بعض الظروف التي تسبب الحرائق، خاصة على شرفات المنازل لوجود بعض اسطوانات وتمديدات الغاز عليها.

وأكد الدفاع المدني أهمية الإبلاغ المبكر عن أي حوادث على الرقم المجاني "102"، أو أرقام الطوارئ الأخرى "100" الشرطة، و"101" جمعية الهلال الأحمر، لضمان سرعة استجابة الطواقم للمساعدة في أي طارئ.