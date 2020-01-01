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وزيرة الصحة : لجنة وزارية ستتوجه الى قطاع غزة الأسبوع القادم لبحث الحالة الوبائية

السبت 29 أغسطس 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : لجنة وزارية ستتوجه الى قطاع غزة الأسبوع القادم لبحث الحالة الوبائية


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة اليوم السبت أن اللجنة الوزارية ، ستتوجه الأسبوع القادم لبحث الحالة الوبائية ومتابعة فيروس كورونا في قطاع غزة وتقديم المساعدة العاجلة للقطاع .

وقالت الدكتور كيلة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين ": إن وزارة الصحة ومنذ اليوم الاول لتفشي الوباء في قطاع غزة أرسلت مجموعة من الاحتياجات للقطاع لمواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه سيتم ارسال مزيداً من الاحتياجات خلال الأيام القادمة .

بالنسبة للضفة ، أوضحت كيلة أن منحنى الإصابات في الضفة في ارتفاع  وهناك مراقبة متواصلة بشأن الإجراءات الوقائية حيث أن هناك استهتار متواصل بشأن التجمعات .

وبشأن بدء العام الدراسي الجديد في الضفة ، أوضحت أن وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة الوبائية وضعت برتوكول في الأسبوع الأول لتحضير المنشآت التعليمية للمدارس والجامعات ، مبينةً أنه إذا ما حدثت أي حالة اثناء الدوام سيتم اتخاذ قرار بشأن المدارس وتم الاتفاق من خلال اللجنة الوبائية كيف سيكون افتتاح المدارس .

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