وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

رام الله / سما /

كشف وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أنه أحد خريجي جامعة بيرزيت الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة.



جاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لرام الله ولقائه الرئيس محمود عباس الثلاثاء الماضي.

وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يكشف أنه أحد خريجي جامعة بيرزيت، جاء ذلك خلال زيارته للمقاطعة ولقائه بالرئيس عباس، حيث عبر خلال اللقاء عن سعادته بالعودة لزيارة جامعة بيرزيت التي تخرج منها قبل 22 عام. pic.twitter.com/YJof4nHSOG — saleh rafat (@MsadPlo) August 27, 2020

وعبّر راب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الفلسطنيية محمد اشتية، عن سعادته بالعودة لزيارة جامعة بيرزيت التي تخرج منها قبل 22 عاما.

وكان الوزير البريطاني أكد التزام بلاده بمبدأ حل الدولتين، ومعارضة خطة الضم الإسرائيلية، معتبرا أن تعليق "إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط، من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة".



وقال راب: "نريد أن نشاهد تحسنا على حياة الشعب الفلسطيني، ويمكن أن يأتي ذلك من خلال السلام المبني على عملية تفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين".