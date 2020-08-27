  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)

السبت 29 أغسطس 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير بريطاني يكشف أنه خريج من جامعة فلسطينية (شاهد)


رام الله / سما /

كشف وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، أنه أحد خريجي جامعة بيرزيت الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة.


جاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لرام الله ولقائه الرئيس محمود عباس الثلاثاء الماضي.

وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب يكشف أنه أحد خريجي جامعة بيرزيت، جاء ذلك خلال زيارته للمقاطعة ولقائه بالرئيس عباس، حيث عبر خلال اللقاء عن سعادته بالعودة لزيارة جامعة بيرزيت التي تخرج منها قبل 22 عام. pic.twitter.com/YJof4nHSOG

— saleh rafat (@MsadPlo) August 27, 2020

وعبّر راب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الفلسطنيية محمد اشتية، عن سعادته بالعودة لزيارة جامعة بيرزيت التي تخرج منها قبل 22 عاما.

وكان الوزير البريطاني أكد التزام بلاده بمبدأ حل الدولتين، ومعارضة خطة الضم الإسرائيلية، معتبرا أن تعليق "إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط، من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة".


وقال راب: "نريد أن نشاهد تحسنا على حياة الشعب الفلسطيني، ويمكن أن يأتي ذلك من خلال السلام المبني على عملية تفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين".

الأكثر قراءة اليوم

تعليق بيلا حديد عن الطفل مغني الراب من غزة يثير غضب صحيفة نتنياهو العبرية

صور : إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية لغزة

اسرائيل تشدد الخناق على غزة وتوقف معبر للوقود في كرم ابو سالم بصورة شاملة

تقسيم محافظة خان يونس 29 موقعًا لتسهيل توصيل الخدمات

ردا على تصريحاتها.. "فتح" تطالب سهى عرفات بالابتعاد عن الخوض بتفاصيل السياسة ومتغيّراتها

الجهاد الاسلامي: الأيام القادمة حساسة جدا والمقاومة لن تقف متفرجة على الحالة المأسوية بغزة

أغنى رجل في التاريخ عاش في أفقر بقاع الأرض حاليا

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: المحادثات مع حماس وصلت الى طريق مسدود والجيش سيتجه إلى جولة تصعيد جديدة

البزم: نجهز أنفسنا لمرحلة طويلة.. ونُجري عملية تقسيم لكافة المحافظات لمربعات وأحياء جغرافية

الصحة: وفاة مواطنتيْن في الخليل وأريحا متأثرتيْن بإصابتهما بـ"كورونا"

تقرير: إسرائيل عرضت على حماس مساعدتها لمكافحة الكورونا مقابل وقف البالونات والصواريخ

الصحة: تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة