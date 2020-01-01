قناة عبرية: المحادثات مع حماس وصلت الى طريق مسدود والجيش سيتجه إلى جولة تصعيد جديدة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة (كان) العبرية، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن أنه في لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس فسيتجه إلى جولة تصعيد جديدة.

واوضحت القناة أنها نقلت ذلك عن مسؤول سياسي وصفته بالكبير لم تسمه، وقالت جيلي كوهين، المراسلة السياسية للقناة: "إن المحادثات مع الوفد المصري، وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح هناك حالة من اليأس لدى الوسطاء".

وأضافت: أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد، لكنها تريد تحقيق إنجازات اقتصادية.

وكانت قناة 13 العبرية، كشفت مساء الجمعة، أن إسرائيل عرضت عبر عدد من الوسطاء على حركة حماس في غزة، تقديم مساعدات لغزة لمكافحة فيروس كورونا مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل تقدر بأن تصدي حماس لوباء كورونا قد يعيد الأوضاع إلى الهدوء، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عرضت مساعدتها للتعامل مع الفيروس، مقابل وقف إطلاق البالونات والصواريخ.