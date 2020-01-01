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مقتل شاب باطلاق نار في كفر قاسم

السبت 29 أغسطس 2020 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب باطلاق نار في كفر قاسم


القدس المحتلة / سما /

 قتل الشاب سامر أبو فاضل في العشرينيات من عمره، متأثرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل سيارة في مدينة كفر قاسم، مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "نجمة داود الحمراء"، الإسعافات الأولية للشاب إذ كان يعاني من جراح في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تيكفا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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