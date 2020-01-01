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غزة: تفعيل خدمة استشارات طبية عبر الهاتف

الجمعة 28 أغسطس 2020 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تفعيل خدمة استشارات طبية عبر الهاتف


غزة /سما/

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أنها بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بدأت يوم الثلاثاء الماضي بتنفيذ برنامج (خليك في البيت) لتقديم الاستشارات الطبية للمواطنين عبر الهاتف.

وأوضحت الوزارة، أنه تعاملت حتى الآن مع 15 ألف اتصال منذ يوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه تم تشغيل 27 مركزًا صحيًا للوزارة، والأونروا، في محافظات القطاع، وخصصت فرق طبية مدربة للعلاج عن بعد.

وأشارت إلى أن فرق العلاج عن بعد توفر الاستشارات الطبية لكافة المواطنين في قطاع غزة على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقدم الاستشارات في الفترة الصباحية، وزارة الصحة في الفترتين المسائية والليلية.

وبينت أنه تم توفير فرق طبية ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الصحية الأهلية للوصول إلى منازل المرضى إذا استدعت حالتهم الصحية، مشيرةً إلى أن الحالات المرضية التي ستحتاج الى متابعة سريرية بعد التقييم الميداني المنزلي سيتم التنسيق لنقلها إلى المستشفى بسيارة اسعاف.

ولفتت إلى أنه بدأت العمل على توفير أدوية الأمراض المزمنة وصرفها لمدة شهر وضمان وصولها للمرضى في منازلهم من خلال فرق ميدانية بالمحافظات.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة و الرقم المجاني 1800444666 للتواصل الجمهور مع خدمة ( خليك في البيت) للعلاج عن بعد.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #الاونروا #استشارات طبية #كورونا في غزة #خليك بالبيت

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